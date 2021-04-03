Türkiye Vaka sayısında hızlı artış! Türkiye’de dördüncü oldu

Vaka sayısında hızlı artış! Türkiye’de dördüncü oldu

Türkiye

Vaka sayısında hızlı artış! Türkiye’de dördüncü oldu

Koronavirüs risk haritasında ‘çok yüksek risk´ grubu ‘kırmızı´ kategoride yer alan Çanakkale´de, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir haftada 348,81´den 546,77’ye yükseldi. Çanakkale, haftalık vaka sayısında Türkiye’de dördüncü oldu.

03 Nisan 2021, Cumartesi 23:39 Son Güncelleme:
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Türkiye´nin kontrollü normalleşme dönemine geçtiği 1 Mart´tan bu yana, Çanakkale´de koronavirüs vaka sayısındaki yaşanan artış, sürüyor. Çanakkale, vaka sayılarındaki hızlı artışın ardından geçen günlerde açıklanan Türkiye´nin risk haritasında ‘çok yüksek risk´ ile ’kırmızı’ kategoriye yükseldi. Kentte, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 27 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında 107,29 iken, 6- 12 Mart tarihleri arasında 149,76, 13- 19 Mart tarihleri arasında 202,75’ye ve 20- 27 Mart tarihleri arasında ise 348,81 olarak gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından bu akşam paylaştığı rakamlara göre, 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasındaki tabloda Çanakkale’de vaka sayısı 546,77’ye yükseldi.

Çanakkale, 27 Mart- 2 Nisan haftasında, her 100 bin kişide görülen 546,77 vaka sayısıyla Türkiye’de dördüncü sırada yer aldı.

DHA

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