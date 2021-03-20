Vaka sayısındaki hızlı artış kentte endişeye yol açtı

Yurt genelinde 1 Mart itibariyle kontrollü normalleşmeye geçilirken, düşük, orta ve yüksek riskli illerdeki kafeler ile restoranlar yüzde 50 kapasiteyle açıldı. Sağlık Bakanlığı´nın yayınladığı risk haritasında, ’yüksek risk´ grubunda ‘turuncu´ renkle gösterilen Çanakkale´de de işletmeler, 1 Mart itibariyle yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul etmeye başladı. Ancak ilk haftada vaka sayısı her 100 bin kişide 81,51 olarak açıklanan Çanakkale’de, geçen hafta bu rakamın 107,29’a, bu hafta ise 202,75’e yükselmesi dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bu akşam sosyal medya hesabından paylaştığı, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren 13- 19 Mart tarihlerini kapsayan risk haritasında, Çanakkale’deki vaka sayısı 202,75 olarak açıklanınca, kentteki çok sayıda vatandaş harita görselini sosyal medya hesabından paylaşarak, duydukları endişeyi dile getirdi.

DHA