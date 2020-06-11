Vaka sayısının azalmadığı illerde ikinci dalga endişesi başladı

Corona virüse karşı alınan tedbirler 1 Haziran’dan itibaren gevşetilmeye başladı. Ancak tüm uyarılara karşın bazı yerlerde özellikle maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görülüyor. Birçok kentte önlemlerin dikkate alınmadığını gösteren manzaralar sık sık gündeme geliyor. Azalması beklenen yeni vaka sayılarında da bu gelişmelere paralel olarak azalma görülmediği gibi artış da yaşanıyor.

Twitter’dan sık sık uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda “Filyasyon çalışmalarında ‘Geçmiş olsun’ ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Test sonucu çıkmadan yola çıktı

Tedbirsiz davranışların örneklerinden biri geçen hafta Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde yaşandı. İstanbul’da yaşayan E.D., vatani görevine başlamadan, corona virüs vakasının görülmediği Kocaköy ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. E.D., İstanbul’dayken yaptırdığı corona virüs testinin pozitif olduğunu, ailesini ziyaret ettiği sırada öğrendi. E.D.’nin temas ettiği 70 kişiye corona virüs testi yapılacak. E.D.’nin ailesinin oturduğu ve 980 kişinin yaşadığı Şeyh Şerafettin Mahallesi karantinaya alındı. 8 Haziran’da da Diyarbakır-Bismil arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs sürücüsünün test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklanmıştı. Filyasyon ekipleri bu kez minibüslerde yolculuk yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı.

Diyarbakır'da vaka sayısı yükseldi

Corona virüs vakalarının arttığı ilde dün maskesiz dolaşmak yasaklandı. Diyarbakır genelinde maske kullanma zorunluğu getirilmesinin ardından denetim başlatıldı. Merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde 50 polisin katımıyla yapılan denetimde yayaların, sosyal mesafe kurallarına uymaları istenirken, maskesiz dolaşanlara da idari para cezası verildi.

Sahil ve parklarda yoğunluk

İzmir’de de önceki akşam yoğunluk yaşanan Kordon sahilinde bazı kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı gözlendi. Maskesi bulunmayan ve dans eden vatandaşları polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyardı. Kordonda vakit geçiren Serdar Akın, “Bir rahatlık var, buraya üçüncü gelişim. İlk geldiğimde daha kontrollüydü, şimdi herkes kendi kafasına göre oturmuş. Bir düzen şart” ifadelerini kullandı.

65 yaş üstü kişilerin kuyruğu

Dün itibariyle 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekleri açıklanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Eskişehir’de kullanım süresi biten ücretsiz toplu taşıma kartlarını yenilemek için Büyükşehir Belediyesi Bilgi İletişim Merkezi’ne gitti. Mesai saatinin 12.00’de başlaması nedeniyle vatandaşlar yaklaşık 100 metre kuyruk oluşturdu. Sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlendi. Uzun süre sırada bekleyen vatandaşlardan bazıları bu duruma tepki gösterirken, bazısı ise türkü söyleyerek vakit geçirdi. Kartını yeniletmek için bekleyen Mehmet Yılmaz “Memur sayısını artırın diyoruz. Bu insanlar 3 aydır evlerindeydiler. ‘Hastalık bulaşabilir’ diyoruz ama dinleyen yok. Burası hastalığın bulaşma riski en yüksek olan yer” diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise 11 Haziran tarihinden itibaren saat 08.30 ile 17.30 saatleri arasında hizmet verileceğini belirtti.







