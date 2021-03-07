Türkiye Vaka sayısının en çok arttığı 5 il belli oldu: İşte o iller...

Vaka sayısının en çok arttığı 5 il belli oldu: İşte o iller...

Türkiye

Vaka sayısının en çok arttığı 5 il belli oldu: İşte o iller...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, vaka sayısının arttığı en çok 5 ili açıkladı. İşte o iller...

07 Mart 2021, Pazar 18:10 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart'ta her 100 bin kişiye düşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında en fazla artış ve azalmanın olduğu illeri açıkladı.

Koca Twitter hesabından, illere göre 27 Şubat-5 Mart'a ait her 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayılarında en fazla artış ve azalışın olduğu illerin grafiğini paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım." ifadelerini kullandı.



AA

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