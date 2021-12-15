Türkiye Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il

Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il

Türkiye

Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın paylaştığı 27 Kasım -3 Aralık insidans haritasına göre vaka yoğunluğu en çok artan 10 il içerisinde Sinop’ta yer aldı.

15 Aralık 2021, Çarşamba 22:56 Son Güncelleme:
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Sinop açıklanan son 6 tablonun 3’ünde vaka yoğunluğu en çok artan iller arasında gösterildi. 30 Ekim-5 Kasım haritasında 358,03 oranla vaka yoğunluğu en çok artan il olarak görülen Sinop, 13-19 Kasım tarihlerinde 379,75 oranla vaka yoğunluğu en çok artan 10 il içinde yer aldı.

Son açıklanan tabloda da böyle oldu. 27 Kasım – 3 Aralık tablosunda 302,60 oranla vaka yoğunluğu en çok artan 10 il içinde Sinop da yer aldı.

Sinop’un Karadeniz illeri arasında vaka yoğunluğu en fazla olan 3. il konumunda olması da dikkat çekti.

SİNOP (İHA)

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