Türkiye Vakalar arttı, giriş-çıkışlar kapatıldı

Vakalar arttı, giriş-çıkışlar kapatıldı

Türkiye

Vakalar arttı, giriş-çıkışlar kapatıldı

Bilecik´in Yenipazar ilçesine bağlı 45 nüfuslu Esenköy, artan koronavirüs vakalarının ardından karantinaya alınırken, jandarma ekiplerince köy giriş-çıkışları güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.

24 Eylül 2021, Cuma 18:22 Son Güncelleme:
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Yenipazar ilçesine bağlı Esenler köyünde görülen belirtiler üzerine 8 kişiye yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Yenipazar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, temaslı sayısının yüksek olması nedeniyle karantina kararı aldı. Jandarma ekipleri karantina kararının ardından köye giriş ve çıkışları güvenlik şeridi çekerek kapattı. Karantinadakilerin ihtiyaçlarının Yenipazar Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacağı belirtildi.

DHA

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