Türkiye Vakaların artış gösterdiği köy karantinaya alındı

Vakaların artış gösterdiği köy karantinaya alındı

Türkiye

Vakaların artış gösterdiği köy karantinaya alındı

Kastamonu’da merkeze bağlı Çıban köyü corona virüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

24 Aralık 2020, Perşembe 22:07 Son Güncelleme:
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Kastamonu Valiliği, Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince il merkezine bağlı Çıban köyünde korona virüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla 10 gün süreyle karantinaya alındığını ve köye giriş çıkışlara izin verilmeyeceğini açıkladı.

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İHA

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