VakıfBank açıkladı! Düşük faizli kredi...

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile 200 milyon Euro’luk Yeşil Konut Kredisi anlaşması imzalayan VakıfBank, ‘Yeşil Konut Kredisi’ kampanyasıyla kullandırmaya başlıyor. VakıfBank, yeni kredi kampanyasıyla Türkiye’de enerji verimliliği yüksek ve çevreye duyarlı inşaatların yapımını teşvik ederek, konut sektörüne ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyor. VakıfBank ayrıca, enerji tasarrufu sağlayan, bütçe dostu ev almak isteyen müşterilerinin de konut finansmanı ihtiyacına destek oluyor.

Kampanya A ve B enerji seviyeli konutlarda geçerli

VakıfBank’ın ‘Yeşil Konut Kredisi’ hakkında bilgi veren VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, kredinin kentsel yerleşim olan il ve ilçelerde A ve B enerji standardına uygun konutlar için geçerli olduğunu, yapımı devam eden konutların ilgili enerji kimlik belgesine sahip olması halinde kampanyaya dahil edileceğini belirtti.

A sınıfında değerinin yüzde 90’ına finansman imkânı

A enerji seviyesi konutlar için piyasa faiz oranlarının altında, 2,7 milyon TL’ye kadar 120 ay vade ve yüzde 1,25 faiz oranı uygulanacağının altını çizen Çelebi, “Müşterilerimize daha düşük peşinat ile kredi kullanımı imkânı sağlayacağız. Enerji Kimlik Belgesi A sınıfı olan gayrimenkuller için ekspertiz değerinin yüzde 90’ına finansman sağlanacak. Kampanya kapsamında 10 bin TL’den başlayarak 2 milyon 700 bin TL’ye kadar kredi kullanım imkânı olacak. Vadeler ise 36 ile 120 ay arasında değişecek” diye konuştu.

Bu kampanyayla enerji tasarrufu artacak

Çelebi, “Bankamızın sürdürülebilirlik stratejisi ve karbon emisyon projelerinin desteklenmesini sağlayacak bu kampanyamız ile Türkiye’de enerji verimliliği yüksek konutları teşvik ediyoruz. Milli bütçeye pozitif katkı sağlayacak ve enerji talebini azaltacak bir adım atıyoruz. Evlerin daha az enerji sarf etmesiyle aile bütçelerine de uzun vadede önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz. Yapımı devam eden konutlar için de kredi kullandırarak yatırım finansmanına da katkıda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.