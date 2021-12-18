Diğer Sporlar Vakıfbank adını finale yazdırdı

Vakıfbank adını finale yazdırdı

Diğer Sporlar

Vakıfbank adını finale yazdırdı

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Vakıfbank, Fenerbahçe Opet’i 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı

18 Aralık 2021, Cumartesi 20:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Mercedes ve Hamilton mahkemeye gidiyor! Kural hatası itirazı