Haberler Diğer Sporlar Haberleri Vakıfbank adını finale yazdırdı Vakıfbank adını finale yazdırdı Diğer Sporlar FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Vakıfbank, Fenerbahçe Opet’i 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı 18 Aralık 2021, Cumartesi 20:09 Son Güncelleme: 18.12.2021 20:09 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ Vakıfbank Fenerbahçe Opet final BUNLARI DA OKUYUN Baygın halde bulunmuştu! Acı haber geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan,Sierra Leone Cumhurbaşkanı ile görüştü Milli Savunma Bakanı Akar, Nijerya ve Etiyopya’nın savunma bakanları ile bir araya geldi Süper Lig'de flaş ayrılık Hakkari’de çok sayıda av tüfeği ele geçirildi