Diğer Sporlar VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde

Diğer Sporlar

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İtalya'nın Unet e-work takımını deplasmanda 3-0 yenerek finale yükseldi.

25 Mart 2021, Perşembe 00:13 Son Güncelleme:
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VakıfBank, sahasında 3-2 kaybettiği karşılaşmadan sonra rakibi Unet e-work'u deplasmanda set vermeden yendi.

Sonuncusu 2018'de olmak üzere turnuvada 4 şampiyonluğu bulunan VakıfBank, bu sonuçla 9. kez adını finale yazdırdı.

VakıfBank, 1 Mayıs'taki finalde bir diğer İtalyan temsilcisi Imoco Volley ile karşılaşacak.

AA

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