VakıfBank dünya üçüncüsü oldu

VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazandı.

08 Aralık 2019, Pazar 17:42
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VakıfBank dünya üçüncüsü oldu

VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülük maçında İtalya temsilcisi ekibi Igor Gorgonzola'yı 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Sarı-siyahlılar, Çin'in Shaoxing kentindeki organizasyonun yarı final karşılaşmasında dün bir diğer İtalyan ekibi Imoco Volley'e 3-2 yenilerek final şansını kaçırmıştı.

Organizasyonda 2013, 2017 ve 2018 yıllarında kupayı müzesine götüren VakıfBank, 2011 yılında gümüş, 2016 yılında da bronz madalya kazanmıştı.

AA

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