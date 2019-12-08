VakıfBank dünya üçüncüsü oldu
VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazandı.
VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülük maçında İtalya temsilcisi ekibi Igor Gorgonzola'yı 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Sarı-siyahlılar, Çin'in Shaoxing kentindeki organizasyonun yarı final karşılaşmasında dün bir diğer İtalyan ekibi Imoco Volley'e 3-2 yenilerek final şansını kaçırmıştı.
Organizasyonda 2013, 2017 ve 2018 yıllarında kupayı müzesine götüren VakıfBank, 2011 yılında gümüş, 2016 yılında da bronz madalya kazanmıştı.
AA