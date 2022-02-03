Ekonomi Vakıfbank duyurdu! Borcu olanlar dikkat! Nakit...

Vakıfbank duyurdu! Borcu olanlar dikkat! Nakit...

Ekonomi

Vakıfbank duyurdu! Borcu olanlar dikkat! Nakit...

VakıfBank, yeni bir nakit yönetimi ekosistemi olan Vinov’u hayata geçirdi.

03 Şubat 2022, Perşembe 12:08 Son Güncelleme:
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Borçlu ve alacaklı arasındaki ilişkileri yeniden düzenleyen, 7/24 kullanılabilen, dijital bir ödeme ve tahsilat ekosistemi olan Vinov, öğrencilerden holdinglere kadar tüm müşteri grupları arasında devredilebilir ve döngüsel bir sistem olarak dikkat çekiyor. Sistem bireysel ve ticari nitelikteki tüm müşteriler tarafından internet, mobil bankacılık, şubeler ya da Vinov mobil uygulaması aracılığıyla kullanılabiliyor.

KALKINMAYA KATKI SAĞLAYACAK

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Bankacılıkta mevduat toplayıp kredi satma döngüsünü kıracak bir adım attık. Vinov, vade uyumsuzluğunu, tahsilat ve ödeme riskini ortadan kaldırıyor, ticaret hacmini artırıyor, likiditeye erişim sağlıyor. Bu şekilde reel sektör ve günlük ekonomi döngüsündeki pek çok temel soruna çözüm üreterek büyüme ve kalkınmaya önemli katkı sağlıyor” diye konuştu.

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