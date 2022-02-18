Vakıfbank duyurdu! Faiz ve kur farkı...

VakıfBank, ‘YUVAM Hesabı’ devreye aldı. Yurt dışında yaşayan ve birikimlerini Türkiye’de değerlendirmek isteyenlere yönelik YUVAM Hesabı, birikimleri olası kur değişikliklerinden korurken ilave getiri imkanı da sunuyor.

TL'YE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Yurt dışında yaşayan, oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve Mavi Kartlı müşterilerin, yurt dışı bankalardaki hesaplarından VakıfBank’a transfer edeceği dolar, Euro ve sterlin para birimlerindeki tasarruflar, Merkez Bankası’nın özel dönüşüm kuru ile TL’ye dönüştürülecek.

FAİZ VE KUR...

Dövizden dönüşümlü kur korumalı hesaplarda olduğu gibi YUVAM Hesabı sahipleri de kur korumasının yanı sıra hesabın vadesine göre değişen oranlarda Merkez Bankası ilave getirisinden yararlanabilecek. Hesabın vade sonu tarihinde, hesabın faiz getirisi ile kur farkı getirisi ve Merkez Bankası ilave getiri tutarı toplamı kıyaslanacak ve büyük olan miktar hesaba yansıtılacak. YUVAM Hesabı’nda stopaj oranı sıfır olacak.