VakıfBank duyurdu! Hesabı olan herkesi ilgilendiriyor…

Yüz tanıma teknolojisiyle Türkiye’de limit artırma, şifre, hesap işlem türü değişikliği ve aktivasyon işlemlerini mobil bankacılık üzerinden gerçekleştiren ilk banka olan VakıfBank, müşteri olma süreçlerini de tamamen VakıfBank Mobil üzerinden gerçekleştirme imkanı sunmaya başladı. Hızlı bir şekilde benimsenen uygulama aracılığıyla müşteri olmak için ilk üç günde başvuran kişi sayısı yaklaşık 9 bin oldu.

Bankacılık işlemlerini büyük oranda dijital dünyaya taşıyarak müşterilerinin hayatını kolaylaştıran VakıfBank, artık VakıfBank müşterisi olmayı da çok kolay hale getirdi. Banka, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan uzaktan kimlik tespitine izin veren yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin hemen ardından VakıfBank Mobil’de yüz tanıma ile müşteri olma uygulamasını devreye aldı.

1 Mayıs itibarıyla başlayan uygulama, kullanıcılar tarafından da hızlı bir şekilde benimsendi. İlk üç günde VakıfBank Mobil aracılığıyla müşteri olmak için 9 bin kişi başvuruda bulunurken, bin 500 kişi de süreçleri tamamlayarak VakıfBanklı oldu.

“DİJİTAL GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRMEDE ÖNCÜ ROLÜMÜZDEN ÖDÜN VERMEDEN İLERLİYORUZ”

Dijitalleşme sürecinde hayata geçirilen bu yeni adıma dair görüşlerini paylaşan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Bankamız dijital bankacılığın geleceğini şekillendiren teknolojileri hayata geçirme konusunda öncü rolünden ödün vermeden ilerliyor. Daha önce, sektörde şube ve çağrı merkezine en çok ihtiyaç duyulan adım olarak görülen ‘para transferi limit artırma ve şifre işlemleri’nin yanı sıra hesap işlem türü değişikliği ve aktivasyon işlemlerini VakıfBank Mobil aracılığıyla yüz tanıma teknolojisiyle gerçekleştiren ilk banka olmuştuk. Artık mevzuata uygun olarak yeni müşterilerimizi de tamamen mobil bankacılık üzerinden kabul edebiliyoruz. Bütün bu adımlarla hem müşterilerimiz için hayatı kolaylaştırıyor hem de banka içindeki süreçleri daha etkin ve verimli hale getiriyoruz. Dijital bir dünyanın en aktif oyuncularından biri olmanın gururuyla önümüzdeki dönemde de en yeni teknolojileri müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

UYGULAMAYI KULLANAN KİŞİ İLE BİYOMETRİK FOTOĞRAFI EŞLEŞTİRİLİYOR

VakıfBank’ın mobil bankacılık üzerinden yüz tanıma teknolojisinin temelinde uygulamayı kullanan kişinin yüzüyle, çipli T.C. kimlik kartından alınan biyometrik fotoğrafın eşleştirilmesi yatıyor. Böylece kimlik doğrulaması hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Şubeye gitmeden VakıfBanklı olmak isteyenlerin öncelikle cep telefonlarına VakıfBank Mobil uygulamasını indirmeleri gerekiyor. Sonrasında NFC (yakın alan iletişimi) özellikli telefonları aracılığıyla kimlik kartlarını okutarak, yüz taramanın gerçekleşmesini sağlayabiliyorlar. Müşteri olma işlemi, yüz tanıma teknolojisi ve görüntülü görüşme ile mobil bankacılık üzerinden kolaylıkla tamamlanıyor.