Bu sene içerisinde sıfır araba almak isteyen birçok vatandaş banka kredilerini araştırıyor. Kamu bankaları taşıt kredisi faiz oranlarını güncelledi.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası 1.54 faiz oranı ile taşıt kredisi veriyor.

Özellikleri; 0 km ve en fazla 5 yaşındaki taşıtlar için kullandırılabilir.

60 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

Ruhsatında hususi olarak kaydedilmesi kaydıyla hafif ticari araçların (minibüs, kamyonet, pick-up) alımını finanse etmek amacıyla kullandırılabilir.

Araç rehni, teminat olarak alınır. Bankamız lehine rehin tesis edilir. Gerekli görüldüğü takdirde ek teminat istenebilir.

Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat sigortası ve kasko* ürünlerini sunmaktadır.

VAKIFBANK

Vakıfbank 1.50 faiz oranı ile kredi vereceğini açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Nihai fatura değeri 120.000 TL’yi aşan otomobillerde, bedelin 120.000 TL’ye kadar olan kısmı için %70, 120.000 TL’nin üstünde olan kısım için %50’sine kadar kredi kullandırılabilir.

Nihai fatura değeri 120.000 TL (dahil) ve altında olan taşıtlarda kredi vadesi 60 ayı, 120.001-300.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 48 ayı, 300.001-750.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 36 ayı, 750.000 TL üzerinde olan taşıtlarda ise kredinin vadesi 24 ayı geçememektedir.

Hayat sigortası zorunluluğu yoktur.

HALKBANK

Halk Bankası aylık 1.58 faiz oranı ile taşıt kredisi verdiğini duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada, “Dilerseniz artan taksitli veya azalan taksitli ödeme planı seçenekleriyle kredi taksitlerinizi gelirinize uygun olarak belirleyebilir veya ilk taksitinizi 2 ay erteleyebilirsiniz.” İfadeleri kullanıldı.

Kasko değeri; 120.000 TL'ye kadar olan taşıtlar için kredi vadesi 60 ay, 120.000 TL-300.000TL arasındaki taşıtlar için 48 ay, 300.001 TL-750.000TL arasındaki taşıtlar için 36 ay ve 750.001 TL üzeri olan taşıtlar için kredi vadesi 24 ay.







