Konut kredisi alacaklara Vakıfbank’tan müjde. Ekim ayında yüzde 1,37 oranında olan konut kredisi faiz oranında indirime gidildi. Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararına paralel olarak yapılan indirimden 1 milyon TL altında ve 1 milyon TL üzerinde kredi kullanacak vatandaşlar farklı oranlarda yararlanacaklar. Yapılan indirimler ise 26 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacak…

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARINDA BÜYÜK İNDİRİM!

Vakıfbank kredi faiz oranlarında büyük indirim gerçekleşti. Ekim ayı Merkez Bankası PPK toplantısının ardından, politika faizinde 200 baz puan indirime gidilmişti. Böylece faizler yüzde 18’den yüzde 16’ya gerilemişti.

Merkez Bankası’nın aldığı bu kararın ardından vatandaşların gözü bankalardan gelecek habere çevrilmişti. Beklenen haber 25 Ekim Pazartesi günü geldi.

Vakıfbank’tan yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarında bir değişiklik yapılmazken, konut kredisinde 26 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon lira altındaki kredi için faiz yüzde 1,29'a indi. 1 milyon TL üzerinde kullanılacak konuk kredilerinde ise faiz oranı yüzde 1,34 oldu.

İŞTE VAKIFBANK’IN YENİ KREDİ FAİZ ORANLARI