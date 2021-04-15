Vakıfbank resmen duyurdu! Hesabı olan herkesi ilgilendiriyor

Bankalar peş peşe şube açılış ve kapanış saatlerindeki değişimi müşterilerine bildirmeye devam ediyor. Bu bağlamda bir çok banka müşterilerine yeni çalışma saatlerini bildirdi. Vakıfbank da müşterilerine SMS yoluyla banka şubelerinin kaçta açılıp kaçta kapanacağına dair bilgilendirme yaptı.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Bankanın müşterilerine yaptığı açıklama şöyle;

Değerli müşterilerimiz, tüm Şubelerimiz 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren 9.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemleriniz için dijital kanallarımız ile 7/24 hizmetinizdeyiz. Sağlıklı günler.

BİR ÇOK BANKA SAATLERDE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Bankalardan flaş kararlar peş peşe açıklanıyor. Mesai saatleri bir çok bankada değişmeye başladı. Değişime giden bankalar müşterilerine yeni çalışma saatlerini duyurmaya başladı. Akbank, DenizBank, QNB Finansbank, YapıKredi, Garanti Bankası ve İş Bankası yeni çalışma saatlerini duyuran bankalar oldu. Peki, bankalar kaçta açılıp kaçta kapanacak? İşte detaylar...

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası'ndan çalışma saatlerine ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."

GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle; Değerli müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Bankanın müşterilerine yaptığı açıklama şöyle; Değerli müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 12 Nisan Pazartesi itibarıyla şubelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak değişmiştir. Bankacılık işlemlerinizi internet şubemiz, MobilDeniz, Denizkartım, ve fastPay uygulamamızdan veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi'den de çalışma saatlerine ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, 'Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank'tan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."



