Vakıfbank resmen duyurdu! İki yeni kredi müjdesi...

Araç sahibi olmak ya da aracını değiştirmek isteyenlere ve işletmelere güzel haber Vakıfbank’tan geldi. Sürdürebilir bankacılık yönünde müşterilerine farklı kredi seçenekleri sunan Vakıfbank, iki yeni kredi ürünüyle bu sefer de araç almayı planlayan vatandaşlara avantajlı seçenekler sunuyor. Ayrıca işletmelere verimlilik ve geri kazanım odaklı çalışmalarında destek sağlıyor…

Vakıfbank geçtiğimiz dönemlerde uygulamaya koyduğu Yeşil Konut Kredisi ile A ve B enerji seviyeli inşaatların yapımını teşvik ederek konut sektöründe sürdürülebilirliğe katkı sağlamıştı. Şimdi ise hayat geçirdiği iki yeni kredi ürünüyle sürdürebilir bankacılık yönünde verdiği taahhüdü güçlendiriyor.

Vakıfbank’ın Sürdürülebilirlik ve Kaynak Verimliliği Kredisi ile işletmelere verimlilik ve geri kazanım odaklı çalışmalarında destek sağlanıyor. Hiçbir segment ayırımı yapılmayan kredi seçeneği ile ticari işletmelerin sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği harcamalarını finanse etmeye yönelik kredi kapsamında işletmeler, su verimliliği, enerji verimliliği ve atık suyun geri kazanımı ile hammadde verimliliği sağlamak için yapacakları harcamalarında, fatura tutarının yüzde 100’üne kadar kredi kullanabiliyor.

Bu sayede üretim ve tüketimde kimyasal kullanımının azaltılması, çevre dostu ürün kullanımı, yalıtım, aydınlatma ve yağmur suyunun geri kazanımı alanında iyileştirmeler ile optimizasyon çalışmaları teşvik ediliyor.

Sürdürülebilirlik ve Kaynak Verimliliği Kredisi kapsamında işletmeler yıllık yüzde 16,50 faiz oranı ile 36 aya kadar vade imkanından yararlanabiliyor.

Vakıfbank tarafından hayata geçirilen kredide geri ödeme koşullarında da esneklik sunulurken, ihtiyaç sahipleri 3 ay ödemesiz olarak aylık eşit taksit ödemeli ya da 3 ayda bir eşit taksit ödeme seçeneklerini tercih edebiliyor.

VakıfBank’ın Doğa Dostu Taşıt Kredisi ile ise dizel, benzinli ya da LPG’li araçlara oranla karbon salımı çok daha az olan hibrit ve elektrikli araçların alımına yönelik ihtiyaç duyulan finansal desteğin sağlanması amaçlanıyor.

Doğa Dostu Taşıt Kredisi, sıfır kilometre ya da ikinci el binek ile hafif ticari elektrikli ya da hibrit araçlarda kullanılmak üzere tasarlandı ve 3-48 ay vade ve 1,48 faiz oranı ile tüketicilere sunuluyor.