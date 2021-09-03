Ekonomi VakıfBank resmen duyurdu! Ve başladı, ücretsiz ve faizsiz...

VakıfBank resmen duyurdu! Ve başladı, ücretsiz ve faizsiz...

Ekonomi

VakıfBank resmen duyurdu! Ve başladı, ücretsiz ve faizsiz...

VakıfBank harekete geçti ve resmen duyurdu. Dev banka eylül ayı boyunca kredi kartıyla yapılacak gıda, akaryakıt ve e-ticaret alışverişlerinde ücretsiz olarak iki ay ekstre erteleme imkanı sağlayan bir kampanya başlattı. VakıfBank kredi kartını kullananlar, harcamalarına ait ödemelerini ücretsiz ve faizsiz olarak iki ay sonraya erteleyebilecek.

03 Eylül 2021, Cuma 13:24 Son Güncelleme:
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VakıfBank, okula dönüş döneminde müşterilerinin ödeme akışlarını kolaylaştıracak bir kredi kartı kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya kapsamında eylül ayı boyunca gıda, akaryakıt ve e-ticaret alışverişinde VakıfBank kredi kartını kullananlar, harcamalarına ait ödemelerini ücretsiz ve faizsiz olarak iki ay sonraya erteleyebilecek. 

 Ayrıca VakıfBank kredi kartları ile ilgili üç sektörün her birinden ayrı ayrı alışveriş yapanlar, ilk dört 150 TL ve üzeri alışverişlerinde 50 TL, toplamda 150 TL Worldpuan kazanma şansına sahip olacak. VakıfBank müşterileri, kampanyaya VakıfBank Mobil Cepte Kazan uygulaması üzerinden katılabilecek.

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