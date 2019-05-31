Vakıfbank’ın yeni Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih kimdir?

Vakıfbank’ın yeni Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih oldu. Bu haberin ardından internette Abdi Serdar Üstünsalih kimdir? sorusu gündem oldu. İşte Abdi Serdar Üstünsalih’in biyografisi…

ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH KİMDİR?

1963'te Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğan Üstünsalih, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünden mezun oldu.

Gazi Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi bölümlerinde yüksek lisans yapan Abdi Serdar Üstünsalih 1991 yılında uzman olarak VakıfBank’ta iş hayatına başlamıştır. Aynı Bankada çeşitli şube ve birimlerde müdürlük yaptıktan sonra Bilgi İşlem, Bireysel Bankacılık, Bankacılık Operasyonları, Temel Bankacılık Uygulama Geliştirme birimlerinde başkanlık görevini yürütmüştür.

Halen Güneş Sigorta A.Ş. ve Vakıf Enerji A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, VakıfBank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı Denetçiliği görevlerini sürdüren Üstünsalih, 5 Temmuz 2018 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna atanmıştır. VakıfBank’ın 27 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen 65. Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üyeliğine ve aynı gün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Genel Müdürlük pozisyonuna seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Abdi Serdar Üstünsalih, birçok vakıf ve dernekte de görev yapmıştır.