Ekonomi VakıfBank'tan 50 milyon liralık bağış

VakıfBank'tan 50 milyon liralık bağış

Ekonomi

VakıfBank'tan 50 milyon liralık bağış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na destek sürüyor. VakıfBank destek çağrısına önemli bir destek yaptı.

01 Nisan 2020, Çarşamba 11:01 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgınından etkilenen Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası çağrısında bulunmuştu.

Çağrı sonrası birçok kuruluş yardım kampanyasına destek verdi. VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışta bulundu.

AA


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