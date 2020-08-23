Vakıflar Genel Müdürlüğü 16 adet sözleşmeli personel alacak
Vakıflar Genel Müdürlüğü 16 adet sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Başvurular, 24/08/2020 - 04/09/2020 tarihleri arasında VGM internet sitesinde yayınlanacak. İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı hakkındaki genel şartlar ve detaylar.
23 Ağustos 2020, Pazar 17:38 Son Güncelleme:
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında ayrıntıları aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 16 adet sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Başvurular, 24/08/2020 - 04/09/2020 tarihleri arasında VGM internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak.
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