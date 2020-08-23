Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü 16 adet sözleşmeli personel alacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü 16 adet sözleşmeli personel alacak

Türkiye

Vakıflar Genel Müdürlüğü 16 adet sözleşmeli personel alacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü 16 adet sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Başvurular, 24/08/2020 - 04/09/2020 tarihleri arasında VGM internet sitesinde yayınlanacak. İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı hakkındaki genel şartlar ve detaylar.

23 Ağustos 2020, Pazar 17:38 Son Güncelleme:
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında ayrıntıları aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 16 adet sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Başvurular, 24/08/2020 - 04/09/2020 tarihleri arasında VGM internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak.

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