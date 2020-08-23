Vakıflar Genel Müdürlüğü 16 adet sözleşmeli personel alacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında ayrıntıları aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 16 adet sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Başvurular, 24/08/2020 - 04/09/2020 tarihleri arasında VGM internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak.