Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü sürekli işçi alacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü sürekli işçi alacak

Türkiye

Vakıflar Genel Müdürlüğü sürekli işçi alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.

22 Mart 2021, Pazartesi 17:14 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi alımı yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında görev yapmak üzere; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesi gereğince, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi statüsünde 1 adet eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi alımı yapılacaktır" denildi.

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