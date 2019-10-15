Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne müfettiş yardımcısı alınacak
Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nda görevlendirilmek üzere 5 müfettiş yardımcısı alıyor. Peki, başvurular nasıl yapılır? İşte müfettiş alımı başvuru şartları…
Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Merkez (Ankara) ve İstanbul Çalışma Grubunda görevlendirilmek üzere 5 müfettiş yardımcısı alıyor.
Başvuru yapacak adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A) Grubu kadrolar için 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP 39-40-42 puan türlerinin birinden 80 ve daha yukarı puan almaları ve 2018 veya 2019 yılı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavları (YDS) sonucunda en az (E) seviyesinde başarılı olmaları gerekiyor.