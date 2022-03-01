Vakum bombası ve misket bombası düştüğü yerde büyük bir hasara yol açarken aynı zamanda etki alanı da oldukça geniş. İddialara göre, Ukrayna’nın Vuhledar kentindeki bir hastane ve Okhtyrka kentindeki anaokulu misket bombalarının hedefi oldu. Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi, Rusya'nın Ukrayna'da Vakum bombası kullandığını açıkladı….

VAKUM BOMBASI NEDİR?

Vakum bombası termobarik silah veya termobarik bomba olarak da bilinmektedir. Nükleer bir bomba değildir fakat ısıya dayalı basınçla işler.

Bombanın hava ve petrol bileşiminden oluşan patlama düzeneği, oluşturduğu basınçla küçük bir atom bombasına denk olan bir tahrip gücüne sahiptir. Vakum bombasında patlama havada meydana gelirken, bombanın meydana getirdiği yakıcı maddeden oluşan bulutun patlaması sonucu çok yüksek sıcaklık ortaya çıkar.

Vakum bombası, patladığı alanda büyük bir hava boşluğu oluşturarak patlama çapı içerisindeki canlıların ciğerlerini parçalamasıyla bilinir ve şimdiye kadar geliştirilen en güçlü nükleer olmayan silahlar arasında yer alır.

Uçaktan atılan vakum bombasının ilk haznesi belirli bir yükseklikte patlar. Bu patlamadan yayılan patlayıcı toz imha edilmek istenen alanın üzerine yayılır. İkinci aşamada ise bombanın ikinci haznesinde yer alan patlayıcı aerosol, ateş alarak çevredeki patlayıcı tozu tetikler. Oluşan kapsamlı vakum dalgası tahribat alanındaki basıncı aşağı çeker. Etki alanı içinde kalan tüm canlılar buharlaşır. Bombanın patlamasından ardından toprakta ne nükleer ne de kimyasal atık kalır.

MİSKET BOMBASI NEDİR?

Misket bombası, salkım bombası veya bomba içinde bomba olarak da bilinir. Havada açılır ve içindeki küçük bombalar dağılarak patlar ve bu nedenle de etki alanı çok geniştir. Misket bombaları ateşlendikten sonra havada açılır ve yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğündeki geniş alanlara düzinelerce, hatta yüzlerce bomba yağdırır.

Misket bombalarının kontrol edilmesi çok zordur ve yakındaki hedefleri ayrım gözetmeden vurur. Atılan küçük bombalardan tahmini bir oranla %40'ı çarpma anında infilak etmekte başarısız olur. Bu da yere düştükten sonra ikinci bir patlama riski oluşturur.

RUSYA UKRAYNA’DA VAKUM BOMBASI VE MİSKET BOMBASI KULLANDI MI?

Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova, ülkesi 'acımasız bir savaşa' direnirken ABD Kongresi üyelerinden daha fazla yardım istedi. Markarova yaptığı açıklamada,

"Rusya'nın Ukrayna'ya vermeye çalıştığı yıkım büyük. Bugün Cenevre sözleşmesi tarafından yasaklanmış olan vakum bombasını kullandılar. Rusya bu konuda ağır bedeller ödemeli" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki vakum bombası iddiaları için "Bu haberleri gördük ancak henüz teyit edemedik. Eğer doğruysa bu, savaş suçu olur." dedi.

İki uluslararası insani yardım kuruluşuna göre, Rus askeri güçleri, en az iki sivil hedefe karşı birçok ülke tarafından yasaklanan misket bombalarını kullandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Vuhledar kentindeki bir hastane, Uluslararası Af Örgütü'nün bildirdiğine göre de Okhtyrka kentindeki anaokulu misket bombalarının hedefi oldu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü silah direktörü Stephen Goose yaptığı açıklamada, "Rus güçleri misket bombası kullanmayı bırakmalı ve ayrım gözetmeksizin öldüren ve sakat bırakan silahlarla yasa dışı saldırılara son vermeli" dedi.