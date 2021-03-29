Valbuena Olympiakos ile sözleşme yeniledi

Süper Lig 'de bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 36 yaşındaki Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, kulübü Olympiakos ile olan sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

Tecrübeli futbolcu bu sezon takımıyla toplamda 28 maça çıktı ve 2 gol,8 asistlik performans ortaya koydu. Valbuena kariyerinde Langon, Lib.-St.-Seurin, Marsilya, Dinamo Moskova, Lyon ve Fenerbahçe formaları giydi.

Fransız yıldız Fenerbahçe forması giydiği dönemde 71 maça çıktı ve 12 gol, 24 asistlik performansa imza atmıştı.

52 kez de ülkesinin milli formasını sırtlayan Valbuena 52 kez Fransa adına sahaya çıktı ve 8 gole imza attı. Tecrübeli futbolcunun 2022 yılında sözleşmesini bitirdikten sonra futbolu bırakabileceği öne sürülüyor.