Oyuncusu Nesrin Cavadzade, önceki sabah Bebek’te görüntülendi. Yeni dizi ‘Üç Kuruş’a dahil olan oyuncu “Çok eğleniyorum, çok güzel” dedi. Partneri Uraz Kaygılaroğlu hakkında konuşan Cavadzade, “Uraz çok keyifli birisi, tabii sarı saçlarıyla Ciguli’ye dönmüş” diyerek kahkaha attı. Vale ücretini ödemek için gittiği kulübede köpekle karşılaşınca bir kahkaha daha patlattı.