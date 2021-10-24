Vale, Nesrin Cavadzade'yi şaşırttı
Yeni dizi ‘Üç Kuruş’un oyuncu kadrosuna dahil olan Nesrin Cavadzade Bebek'te görüntülendi. Güzel oyuncu vale ücretini ödemek için gittiği kulübede gördüğü karşısında kahkahayı bastı. Ali KESER / POSTA
24 Ekim 2021, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Oyuncusu Nesrin Cavadzade, önceki sabah Bebek’te görüntülendi. Yeni dizi ‘Üç Kuruş’a dahil olan oyuncu “Çok eğleniyorum, çok güzel” dedi. Partneri Uraz Kaygılaroğlu hakkında konuşan Cavadzade, “Uraz çok keyifli birisi, tabii sarı saçlarıyla Ciguli’ye dönmüş” diyerek kahkaha attı. Vale ücretini ödemek için gittiği kulübede köpekle karşılaşınca bir kahkaha daha patlattı.
BUNLARI DA OKUYUN