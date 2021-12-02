Valencia 1 aylık aranın ardından o maçla dönüyor
Fenerbahçe'de uzun süredir sakat olan Enner Valencia, Gaziantep FK maçıyla beraber dönüyor. Valencia'nın Beşiktaş derbisine kadar tam hazır olmak gibi bir amacı var.
02 Aralık 2021, Perşembe 12:59 Son Güncelleme:
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Enner Valencia formda olduğu bir dönemde Konyaspor maçında ayak bileğinden sakatlanmıştı. Yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak olan Valencia, hâlâ arkadaşlarına katılamadı.
Tecrübeli oyuncu bireysel çalışmalar yaparak sahalara döneceği günü iple çekiyor. Teknik ekibin ve yıldız futbolcunun hedefi, iki hafta sonraki Beşiktaş derbisi.
Golcü oyuncu, bu karşılaşmadan önceki Gaziantep mücadelesinde süre alıp, derbiye kadar hazır hale gelmek istiyor. Sağlık ekibi de bu hedefe ulaşılması için Valencia’nın durumunu yakından takip ediyor.
Milliyet
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