UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Valencia kendi sahasında Arsenal ile karşılaşacak. İngiliz devi ilk maçta sahadan 3-1 galip ayrılmıştı. Bu nedenle Valencia'nın tur atlaması için 2 farklı galip gelmesi şart... Arsenal'in hedefi ise rakibine pozisyon vermemek... Maçın heyecan katsayısının yüksek olması futbolsevelerin iştahını kabartıyor.

Bu nedenle Türk futbolseveler "Valencia Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi Kanalda?" sorusuna cevap arıyor.

VALENCIA ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

Valencia Arsenal maçı bu akşam saat 22.00'de Mestalla Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi beIN SPORTS 1 kanalı naklen yayınlayacak.

Kİ TAKIMIN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Valencia: Neto, Paulista, Garay, Roncaglia, Cristiano Piccini, Gaya, Diakhaby, Soler, Dani Parejo, Gonçalo Guedes, Rodrigo

Arsenal: Leno, Lichtsteiner, Sokratis, Mustafi, Nacho Monreal, Lucas Torreira, Granit Xhaka, Mkhitaryan, Mesut Özil, Aubameyang