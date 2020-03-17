Valencia koronavirüsle mücadele ediyor. LA Liga'nın köklü kulübü Valencia, tek tek isimlerini açıklamasa da kulüp çalışanları, futbolcular ve teknik heyetin 3'te 1'i koronavirüse yakalandığını bildirdi.

Henüz kimse ateş, öksürük, yorgunluk veya diğer belirtilerin görülmediğini açıklayan Valencia, koronavirüs testi pozitif çıkan her personeline sağlık desteği verdiğini belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya Serie A takımlarından Atalanta'yla 17 Şubat'ta maç yaptıklarını hatırlatan Valencia yetkilileri, o maçtan kısa bir süre sonra bölgenin yüksek riskli bölgeler içerisinde sayıldığını ve kulüpteki koronavirüs sayısının bu kadar fazla olmasının buna bağlı olabileceğini söyledi.

Atalanta ile Valencia arasında Şampiyonlar Ligi maçı oynandığında, İtalya'da durum henüz bu kadar vahim değildi ve maç için herhangi bir önlem alınmamıştı.

Valencia, aralarında futbolcular Arjantinli Ezequiel Garay ve Fransız Eliaquim Mangala'nın da yer aldığı 5 kişide Kovid-19'a rastlandığını hafta sonu açıklamıştı.





İlgili Haberler Koronavirüsün yayıldığı Çin'de futbol yeniden başlıyor



