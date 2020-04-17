Türkiye Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbul için yeni önlemleri açıkladı

Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbul için yeni önlemleri açıkladı

Türkiye

Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbul için yeni önlemleri açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da alınan önlemleri açıkladı.

17 Nisan 2020, Cuma 15:26 Son Güncelleme:
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Corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da alınan önlemleri İstanbul Valisi Ali Yerlikaya canlı yayında açıkladı.

Vali Ali Yerlikaya'nın konuşması:

Bu akşama kadar 10 milyona kadar maske dağıtılmış olacak. İstanbul'da şimdiye kadar 500 bin maske dağıtıldı. Bir milyon 110 bin maskeyi bugün teslim edilecek. 17 lisemizde de günlük 500 bin maske üretimi başladı. 

Cumhurbaşkanımızın kolonya maske paketlerini de ulaştırmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar 926 bin paket teslim edildi. Maske dağıtımı kapsamı da genişleyecek.

Sağlık çalışanlarımızın mücadelenin en ön saflarında. Onların konaklaması için hizmetlerine kalacak yer sunduk. 4 binden fazla sağlık çalışanlarımız bu imkanlardan faydalanıyor. Sağlık çalışanlarımızın ulaşımına da destek veriyoruz.

VEFA Sosyal Destek ekibi 310 bin vatandaşımızın evlerine temel ihtiyaçlarını teslim etti. VEFA, 326 bin vatandaşın çağrısına cevap verdi.

Bugün 24.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı başlayacak. Bugün marketler 21.00'e kadar açık. Alışverişi son ana bırakmayın. Hafta sonu bütün fırınlar da açık olacak. Ayrıca gazeteler de evlere dağıtılacak. Maske kullanımı ve denetimler polis ve ekipler tarafınca sıkı sıkıya kontrol edilecek.


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