Vali Ayaz duyurdu! 'Kentte delta varyantı görüldü'

Normalleşme döneminin başladığını; ancak salgının halen devam ettiğini aktaran Vali Ayaz, "Bugün itibari ile tedbirler neredeyse tamamen kalktı; ama salgın henüz bitmedi. Salgın bir süre daha gündemimizde olmaya devam edecek. Bundan sonraki süreçte biz tüm enerjimizi aşılamaya vermek istiyoruz. Önceliğimiz aşı. Aşı konusunda ilerleme kaydedebilirsek ağustos ayında çok daha rahatlayacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Vali Ayaz, delta varyantlı virüsün Çankırı'da da görüldüğünü belirterek, "Hindistan varyantı da ilimizde dün itibari ile görüldü. Bu zaten beklediğimiz bir şeydi. Sağlık Bakanımız '26 ilde görüldü' dedi. Salgın hastalıkla mücadele ediyoruz. İlimize gelmemesi düşünülemezdi. İlk hastamız 61 yaşında bir erkek vatandaşımız. Şu an için durumu iyi; ama hepimizin dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Vali Ayaz, yaş grubu gençleştikçe maalesef aşılama oranının düştüğünü ifade ederek, "Onun için şu anda aşı olabilecek durumdaki tüm vatandaşlarımızın ivedi olarak aşı olmasını istiyoruz. Virüsün gidecek yerinin kalmaması lazım. Yoksa hastalık devam edecek" ifadelerini kullandı.

Ayaz ayrıca, koronavirüs tedbirlerine uymayanlara bugüne kadar 4 milyon 224 bin 729 lira idari para cezası yazıldığını söyledi.

DHA