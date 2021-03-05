Türkiye Vali çağrı yaptı: Yarın işi olmayan dışarı çıkmasın

Vali çağrı yaptı: Yarın işi olmayan dışarı çıkmasın

Türkiye

Vali çağrı yaptı: Yarın işi olmayan dışarı çıkmasın

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yeni tip koronavirüs (Kovid19) vaka sayılarının düşmesi için vatandaşlardan hareketliliği azaltmaları ve hafta sonunu evlerinde geçirmeleri çağrısında bulundu.

05 Mart 2021, Cuma 19:30 Son Güncelleme:
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Vali Şıldak, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir’le kent genelindeki denetimlere katıldı. Vatandaşlara ve toplu taşıma şoförlerine maske, hijyen ve mesafe uyarılarında bulunan Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının önlenebilmesi için hareketliliğin azaltılması gerektiğine vurgu yaptı.

Balıkesirlilere hafta sonu evlerinde kalmaları tavsiyesinde bulunan Şıldak, şunları kaydetti: "Yarın işi olmayan dışarıya çıkmasın. Cumartesi geceden itibaren kısıtlama olacak evde olmak zorundayız ama görüyoruz vatandaşlar bir takım alışverişi, marketi, fırını, pastaneyi bahane edip adeta yürüyüşe çıkıyorlar bunu yapmasınlar.

Pazar günü istisnasız herkesin dışarı çıkmadan evinde geçirmesini istiyoruz. Evet bu imkanı sağlıyor devletimiz. Zorunlu ihtiyaçlar için çıkılıyor. Ama her dışarıdaki insan korona riskini artırıyor. Hafta sonunu evimizde geçirelim." Vali Şıldak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Türkiye’nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlattığı "Dijital Tır"ı da ziyaret etti.

AA

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