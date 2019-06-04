'Vali Hanım Çileği' üreticinin yüzünü güldürdü

Muğla Valisi Esengül Civelek’in talimatıyla geçen yıl il genelinde, kırsal nüfusun refah seviyesinin ve ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla ’Vali Hanım Çileği’ projesi hayata geçirildi.

GÜBRE VE İLAÇ DESTEĞİ SAĞLANDI

Bu kapsamda üreticilere yönelik, çilek yetiştiriciliği hakkında sertifikalı eğitim desteği verildi. Çalışmalar sonucu bölge üreticisi özellikle kokusu, aroması ve lezzeti açısından tüketici tarafından oldukça ilgi çeken ’San Andreas’ cinsi çileğe yöneldi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce de üreticilere fide, sulama sistemi, gübre ve ilaç desteği sağlandı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Fırat Erkal, geçen yıl il genelinde toplam 417 bin 500 adet çilek fidesini 56 üreticiye dağıttıklarını, bunun için 73 dekar çilek bahçesi tesis ettiklerini ve yaklaşık 230 ton ürün elde edildiğini anlattı. Erkal, "Bu yıl ise 130 üreticiye 700 bin çilek fidesi dağıttık. 135 dekardan yaklaşık 800 ton ürün alınması hedefleniyor" dedi.

5 TON ÇİLEK HASAT

Yatağan ilçesinin Bencik Mahallesi’nde çilek yetiştiren, evli ve 2 çocuk babası Mustafa Dere (41), 12 dönümlük arazisinde dönüm başına yaklaşık 5 ton ürün aldığını söyledi. İki dönümle başladığı işin veriminden memnun kalınca 12 dönüme çıkarttığını belirten Dere, ayrıca günlük 70 lira yevmiyle vererek 18 kadın işçiye de istihdam sağladığına dikkat çekti.

Dönümde 5 ton çilek hasat ettiklerini belirten Dere, "Kilogramını toptan 8 lira, perakende ise 10 liraya satıyoruz. Bodrum’un Turgutreis ve Gündoğan mahallelerindeki halk pazarında kilosunu 10 liradan satışa sunuyorum" dedi. ’Vali Hanım Çileği’ adının ise Vali Esengül Civelek’in projeyi başlatması nedeniyle ortaya çıktığı belirtildi.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA (DHA)