Türkiye Vali kısıtlamadan muaf olacak kişileri açıkladı

Vali kısıtlamadan muaf olacak kişileri açıkladı

Türkiye

Vali kısıtlamadan muaf olacak kişileri açıkladı

Hafta sonu yapılacak sınavlar nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili önemli bir detayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya paylaştı.

19 Haziran 2020, Cuma 15:24 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın yapılacak LGS sınavına ilişkin bir duyuru yaptı. Vali Yerlikaya, okul çevrelerinde kırtasiyelerin ve çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Yarın yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların 20 Haziran Cumartesi günü 09.00 ila 15.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır.



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