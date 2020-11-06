Bilecik Valisi Bilal Şentürk, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte corona virüs denetimlerine katıldı. İş yerleri ve sokakta maske denetimi yapan Vali Şentürk, Bilecik’te corona virüs vakalarının çok hızlı bir şekilde artmaya devam ettiğini söyledi. Corona virüs vakalarına ilişkin rakam vermeyi doğru bulmadığını ve çok değişkenlik gösterdiğini anlatan Şentürk, "Corona virüse ilişkin rakam vermemizin çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Çünkü sürekli değişkenlik arz ediyor ama çok hızlı bir şekilde daha önce hiç aşina olmadığımız rakamlara ulaştığımızı, hayal edemediğimiz rakamlara doğru gittiğimizi görüyoruz. Bu trendi durdurmamız ve geriye çevirmemiz lazım. Bu hassasiyet işi, ben bunu gösterirken, insan olarak herkesin aynı sorumluluğu göstermesi gerekiyor" dedi.

Denetimlere Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal da katıldı.

DHA