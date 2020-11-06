Türkiye Vali Şentürk: Kentteki corona virüs vaka sayısı aşina olunmayan seviyelere çıktı

Vali Şentürk: Kentteki corona virüs vaka sayısı aşina olunmayan seviyelere çıktı

Türkiye

Vali Şentürk: Kentteki corona virüs vaka sayısı aşina olunmayan seviyelere çıktı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk kentteki corona virüs vaka sayılarının hayal edemedikleri noktada olduğunu açıkladı.

06 Kasım 2020, Cuma 17:02 Son Güncelleme:
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Bilecik Valisi Bilal Şentürk, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte corona virüs denetimlerine katıldı. İş yerleri ve sokakta maske denetimi yapan Vali Şentürk, Bilecik’te corona virüs vakalarının çok hızlı bir şekilde artmaya devam ettiğini söyledi. Corona virüs vakalarına ilişkin rakam vermeyi doğru bulmadığını ve çok değişkenlik gösterdiğini anlatan Şentürk, "Corona virüse ilişkin rakam vermemizin çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Çünkü sürekli değişkenlik arz ediyor ama çok hızlı bir şekilde daha önce hiç aşina olmadığımız rakamlara ulaştığımızı, hayal edemediğimiz rakamlara doğru gittiğimizi görüyoruz. Bu trendi durdurmamız ve geriye çevirmemiz lazım. Bu hassasiyet işi, ben bunu gösterirken, insan olarak herkesin aynı sorumluluğu göstermesi gerekiyor" dedi.

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Denetimlere Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal da katıldı.

DHA

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