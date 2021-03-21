Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 100 binde 275,31'lik oranla, vaka artışında Türkiye'de 5'inci, Marmara Bölgesi'nde ise ilk sırada yer alan Yalova'da, ek tedbirler gündeme geldi. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, 'Yaşanan artışdan dolayı çok özel, ek tedbirler gelecek' diye bilgi verdi. Balıkesir’de ise HES kodu kullanım alanı genişletildi. Parklar kapatıldı ve evlere gerçekleştirilecek ziyaretler yasaklandı. Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık da son çare olarak ev ev gezip mutant virüse karşı farkındalık oluşturmak için sahaya indiklerini söyledi.





HES KODUNUN KULLANIM ALANI GENİŞLETİLDİ

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan, 13-19 Mart arası illere göre haftalık vaka sayısı haritasına göre, Balıkesir’de her 100 bin kişide görünen koronavirüs vaka sayısı, yüzde 11.9 artışla 257.60’tan, 288.16’ya yükseldi. Artışın devam etmesi üzerine Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplanan Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ek tedbirler alındı. Karar doğrultusunda, HES kodunun kullanım alanı genişletildi. Berber, kuaför, güzellik merkezleri, şehirlerarası otobüs terminallerinin giriş-çıkışlarında ve marketlere girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi. Ayrıca sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde, marketlere araçlarla gidilmemesi için market otoparkların kapatılmasına karar verildi.

Çocuk parkları, çocuk oyun grubu bulunan alanlar ve sitelerin içinde yer alan çocuk oyun alanlarının belediyeler ve site yönetimleri tarafından kullanıma kapatılması, sahil bantları ile yoğunluk yaşanan caddelerdeki banklarda en fazla 2 kişinin oturması da alınan kararlar arasında yer aldı. Piknik ve mesire alanlarındaki yoğunluğun kontrol altına alınması kararlaştırılırken, dikkat çeken önemli diğer bir uygulama ise ev ziyaretlerinin yasaklanması oldu.

Kararda şu ifadeler yer verildi:

“Kaymakamlıklar tarafından site ve apartman yöneticilerine yapılacak tebligat çerçevesinde, her türlü ev ziyaretinin yapılmaması, ayrıca vaka tanısı olan ve temaslı kişilerin ikametlerinden dışarı çıkmaması ve bu ikametlere ziyaretçi kabul edilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulunulmasına karar verilmiştir.”

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YALOVA'DA VAKA ARTIŞI EK TEDBİRLERİ GÜNDEME GETİRDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 100 binde 275,31'lik oranla, vaka artışında Türkiye'de 5'inci, Marmara Bölgesi'nde ise ilk sırada yer alan Yalova'da, ek tedbirler gündeme geldi. Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Valisi başkanlığında İl Hıfzısıhha Kurulu’nun yarın toplanarak ek tedbirler alacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre haftalık vaka sayıları açıklandı. Açıklamaya göre; 100 binde 275,31'lik vaka oranıyla Yalova, artış oranında Türkiye genelinde 5'inci, Marmara Bölgesi'nde ise 1’ci il oldu. Yüksek riskli iller arasında yer aldığından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte cadde ve sokakların boşaldığı görüldü.

‘VATANDAŞLARIMIZ TEDBİRLERE UYMALI’

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, kent sakinlerini maske, mesafe ve hijyen kurallarına, her zamankinden daha fazla hassasiyet gösterilmesi konusunda uyardı. Tutuk, "Yalova'daki artış bizleri üzüyor. Yalova Valiliği ve Belediye olarak tedbirleri aldık. Vaka artışının sebeplerini araştırıyoruz. Yalova, üç büyük şehrin, geçiş güzergahında yer alıyor. Günlük, tersane ve sanayi tesislerinde çalışmak için çeşitli illerden çok sayıda insan geliyor. Aynı zamanda yazlıkçıların da rağbet ettiği bir kent. Bunların hepsi vaka artışını etkiliyor. Koronavirüse yakalanan hasta sayısını düşürmek ise vatandaşlarımızın elinde. Duyarlı olup, maske ve mesafe tedbirlerine dikkat edilmeli" dedi.

Vaka artışlarıyla birlikte ek tedbirlerin gündeme geldiğini kaydeden Tutuk, "Yarın Yalova Valisi başkanlığında İl Hıfzısıhha Kurulu toplanacak. Yükselişin ek tedbirler getireceği kaçınılmaz. Yaşanan artışdan dolayı çok özel, ek tedbirler gelecek” diye bilgi verdi.

'SON ÇARE OLARAK KAPI KAPI DOLAŞIYORUZ'

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, kentteki vaka sayısının artmasının ardından 1200 kamu personeliyle ev ev gezip, mutant virüse karşı aileleri uyardı. Vali Işık, kentte ilk günden bu yana bütün tedbirlerin alındığını, fakat son çare olarak ev ev gezip mutant virüse karşı farkındalık oluşturmak için sahaya indiklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasında 'yüksek riskli' il olarak turuncu kategoride bulunan Karaman'da pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu kentte, Vali Mehmet Alpaslan Işık, İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun ve 1200 kamu görevlisi ev ev gezerek, mutant virüse karşı uyarıda bulunup bilgilendirdi. Ziyaret edilen her eve maske ve bilgilendirici broşür bırakıldı.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, maske ve broşürün yanı sıra gördüğü çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Karaman'da ilk günden bu yana sıkı tedbirlerin alındıklarını belirten Vali Işık, şunları söyledi:

''Karaman'da pandemi başladığından beri elimizden geldiğince her türlü tedbiri önceden almaya çalıştık. HES kontrolleri olsun, gerekse diğer denetimler olsun, ilimizde hep öncelikli olarak yapıldı, yapılmayan denetim kalmadı. Fakat bizler son çare olarak bizler şunu düşündük; dedik ki artık ev ev dolaşalım, bu farkındalığı yaratmaya çalışalım. Bugün Sağlık Müdürümüz ve diğer daire amirleri arkadaşlarımızla birlikte ev ev dolaşıyoruz. Bu konuda şu an da 1200 kamu görevlisi arkadaşımız sahada. Bizim bugün ulaşmayı planladığımız 20 bin ev; ama kısa süre içindeki hedefimiz tüm Karaman'ı tek tek dolaşıp bu farkındalığı yaratmak.

Gittiğimiz evlere hem maske veriyoruz hem de son mutant virüs denen virüsün ne kadar hızlı yayıldığını anlatmaya çalışıyoruz. Karaman'daki virüs artışı tabii ki Türkiye genelindeki artıştan kaynaklanıyor. İlimizi diğer illerden soyutlamamız mümkün değil. Bu sosyal hareketlilik olduğu müddetçe her il bir birinden etkilenecek. Biz bunu en aza indirmek için ilimizi korumak için gereken her türlü tedbiri zamanında düşünüyoruz önceden tedbir alarak bunu önlemek için elimizden geleni yapıyoruz.''