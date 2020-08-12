Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın annesi ve kardeşini silahla vurarak öldürmesi olayının yaklaşık 20 milyon lira değerindeki miras tartışmasından kaynaklandığı iddia edildi. Polat'ın anne ve kardeşinin babaları hakkında 'akli dengesinin yerinde olmadığına' dair rapor aldıkları da öğrenildi. Hatay Vali Yardımcısı Polat'ın, Adana'da yaşayan ailesinin evine gelerek bugün görülecek miraslık tarla davası öncesi aile bireyleriyle konuştuğu sırada çıkan tartışmada anne İkbal ve kardeşi Altuğ Polat'ı öldürmesinin ardından çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

"Sen bekarsın ben evliyim"

İddiaya göre, avukat kardeş Altuğ ve anne İkbal Polat arsa, ev ve bankada bulunan paralarla birlikte ortalama 20 milyon lira değerindeki mirasın paylaşılması için bir araya geldi. Vali Yardımcısı Polat, daha önce iddiaya göre kardeşi Altuğ'a, "Sen bekarsın, ben evliyim. Bu malları benim üzerime yapalım" dedi. Dün de bu konuları konuşmak üzere ailesinin evinde bulunan Tolga Polat, çıkan tartışma sonucu önce annesi İkbal Polat'ı ardından evden kaçmaya çalışan kardeşi Altuğ Polat'ı silahla vurdu. Öte yandan, anne ve oğlunun babaları Şeref Polat hakkında 'akli dengesinin yerinde olmadığına' dair rapor aldıkları öğrenildi.

#olayıngeçmişi

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi 64004 Sokak'ta yaşanan olay öncesi iddiaya göre, Vali Yardımcısı Tolga Polat (45), miras meselesi yüzünden kardeşi avukat Altuğ (41) ve annesi İkbal Polat (71) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Tolga Polat, annesini tabancayla vurdu. Bu sırada kardeşi kaçtı. Vali yardımcısı ise arkasından koşarak apartmanın 3. katında yetiştiği kardeşini tabanca ile öldürdü. Vali yardımcısı daha sonra da 6. kattaki annesini öldürdüğü daireye döndü. Vali Yardımcısı Polat, kafasına tabancayı dayayıp kendini öldürmek istedi ancak evde bulunan babası Şeref Polat oğlunu ikna ederek elindeki tabancayı aldı. Bir süre sonra komşuların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, vali yardımcısını gözaltına aldı. Baba Şeref Polat ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Baba Polat, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Katil zanlısı Tolga Polat'ın sorgusu devam ediyor. Zanlının bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Bu arada polis, anne ve oğlunun öldürüldüğü evi mühürledi.

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