Türkiye Vali Yerlikaya: 19 milyon 986 bin doz aşı yapıldı

Vali Yerlikaya: 19 milyon 986 bin doz aşı yapıldı

Türkiye

Vali Yerlikaya: 19 milyon 986 bin doz aşı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 14 Ekim tarihi itibariyle 19 milyon 986 bin 879 doz koronavirüs aşısı yapıldığını belirtti.

15 Ekim 2021, Cuma 10:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 14 Ekim itibarıyla İstanbul'da 19 milyon 986 bin 879 doz koronavirüs aşısı yapıldığını açıkladı. Yerlikaya, yapılan aşıların yaş gruplarına uygulanma oranlarını da paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu verileri paylaştı:

"İstanbul'da 14 Ekim itibarıyla 19.986.879 doz aşı uygulandı. Yaş gruplarına göre aşı oranları:

20-24

1. doz %78

2. doz %62.2

25-29

1.doz %75

2.doz %60.1

30-34

1.doz %76.5

2.doz %63.4

35-39

1.doz %79.5,

2.doz %68.1

40-44

1. doz %82.9

2. doz %73.3

45-49

1.doz %85.8

2.doz %78

50-54

1.doz %88.1

2.doz %82.3

55-59

1.doz %90.4

2.doz %86.5

60-64

1.doz %92.1

2.doz %89.6

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Merkez Bankası'nda neler oluyor?
Murat Çelik
Rauf Tamer
Karikatür gibi
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Ulaştırma Bakanı'na dilekçemdir
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Türkiye 'Yeşil dönüşüme' liderlik eden ülke olacak
Hakan Çelik
Şirin Sever
Canınız çok mu sıkılıyor acaba?
Şirin Sever
Banu Şen
“Gel ne olursan ol yine gel” diyen bir dünya şehri: Konya
Banu Şen
Erkut Can
Pazar gülücüğü
Erkut Can
Murat Gülderen
Bağımlılığa karşı 'Anne' taktikleri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Polisi aracıyla metrelerce sürüklemişti! O kişi CHP'li başkan vekili çıktı...