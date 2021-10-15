Vali Yerlikaya: 19 milyon 986 bin doz aşı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 14 Ekim itibarıyla İstanbul'da 19 milyon 986 bin 879 doz koronavirüs aşısı yapıldığını açıkladı. Yerlikaya, yapılan aşıların yaş gruplarına uygulanma oranlarını da paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu verileri paylaştı:

"İstanbul'da 14 Ekim itibarıyla 19.986.879 doz aşı uygulandı. Yaş gruplarına göre aşı oranları:

20-24

1. doz %78

2. doz %62.2

25-29

1.doz %75

2.doz %60.1

30-34

1.doz %76.5

2.doz %63.4

35-39

1.doz %79.5,

2.doz %68.1

40-44

1. doz %82.9

2. doz %73.3

45-49

1.doz %85.8

2.doz %78

50-54

1.doz %88.1

2.doz %82.3

55-59

1.doz %90.4

2.doz %86.5

60-64

1.doz %92.1

2.doz %89.6