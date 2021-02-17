Kar tatili haberleri ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kar yağışının devam etmesinin ardından yarın okullar tatil mi sorusu gündemde yer alıyor. Valilikler tarafından kar tatili ile ilgili açıklamalar yapılıyor. Kocaeli Valisi Serdar Yavuz, yoğun kar yağışı sebebiyle okullardaki yüz yüze eğitimin 19 Şubat Cuma gününe kadar ara verildiğini duyurdu. Son dakika açıklaması ise İstanbul'dan geldi

18 Şubat Perşembe günü okul tatil mi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ''Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verilmiştir.'' açıklamasında bulundu.

Kocaeli'de yüz yüze eğitim yoğun kar yağışı sebebiyle 17 Şubat Çarşamba Günü'ne kadar ertelenmişti. Kocaeli Valisi Serdar Yavuz, yoğun kar yağışı sebebiyle okullardaki yüz yüze eğitimin 19 Şubat Cuma gününe kadar ara verildiğini açıkladı.

Bartın'da okullar tatil

Bartın'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime 3 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşullarının meteorolojiden alınan hava tahmin raporlarına göre sürmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 17-18-19 Şubat tarihlerinde yüz yüze eğitime ara verildiği, il ve ilçe merkezindeki anaokulu, anasınıfı ve rehabilitasyon merkezlerinin alınan kararın dışında olduğu kaydedildi.

Konya, Sinop, Yozgat, Trabzon, Giresun ve Niğde’nin de içerisinde bulunduğu bazı illerde de 17 Şubat’ta yüz yüze eğitime ara verilmişti.

Perşembe günü kar yağacak mı?

Perşembe günü kar yağışının azalacağını ama soğuk havanın etkisiyle don olaylarının artacağına dikkat çeken Meteorolog Dr. Güven Özdemir, "Perşembe gününden itibaren yurdun genelinde İç Anadolu Marmara ve Doğu Anadolu'ya doğru soğuk hava iyice etkisini artıracak. Yüksek basınç sistemine girdiğinden dolayı maalesef don olayı etkili bir şekilde kendini gösterecek. İstanbul'da deniz kenarında olan kısımlar pek don olmayacak ama yüksek kesimlere doğru özellikle sabah saatlerinde trafiğe çıkacak olanlar çok dikkatli olsun. Mümkün olduğu kadar bu hafta işi olmayanlar araçları ile çıkmasınlar. Lastikleri de iyi değilse kayma olayı çok fazla olacaktır" diye konuştu.

Kar yağışı ne zaman bitecek?

Özdemir, "Kar perşembe gününden itibaren yurdu terk edecek. Çok az da olsa lokal olarak görülebilir ama soğuk hava etkili olacak. Bu akşamdan itibaren sıcaklıklar düşmeye başlıyor. Kar yağışı devam ediyor. Çarşamba günü öğleden sonra ve perşembe günü artık kar yağışı etkisini kaybedecek bu sefer soğuk hava etkili olacak don olayı görülecek" dedi.



