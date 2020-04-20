Vali Yerlikaya duyurdu: İkinci Faz Destek Ödemeleri başladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında ikinci faz destek ödemelerine başlandığını duyurdu. 114 bin 313 kişiye bin lira nakit sosyal yardım evlerinde teslim edilecek.
20 Nisan 2020, Pazartesi 15:32 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci faz destek ödemelerinin başladığını açıkladı. Vali Yerlikaya’nın paylaşımında, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında; "İkinci Faz Destek Ödemeleri"ne başladık. 114.313 vatandaşımıza 1.000 TL nakit sosyal yardımı evinde teslim edeceğiz. PTT bugün 42.241 yarın da 72.072 eve gidecek. Yardım alan ailelerimiz, lütfen evinizde olunuz." ifadeleri yer aldı.