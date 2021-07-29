Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'un aşı tablosu sarı renge döndü
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'Bugün saat 12.30 itibarıyla İstanbul’da 1.doz aşıda yüzde 65'i geçtik' dedi.
29 Temmuz 2021, Perşembe 14:07 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından “bugün saat 12.30 itibarıyla İstanbul’da 1.doz aşıda %65'i geçtik. Böylece aşı tablomuzun rengi sarı oldu. Şimdi tam isabet hedefimiz yüzde 75’i geçerek mavi renk olmak” dedi.
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1420689020158369793
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