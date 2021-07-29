Türkiye Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'un aşı tablosu sarı renge döndü

Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'un aşı tablosu sarı renge döndü

Türkiye

Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'un aşı tablosu sarı renge döndü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'Bugün saat 12.30 itibarıyla İstanbul’da 1.doz aşıda yüzde 65'i geçtik' dedi.

29 Temmuz 2021, Perşembe 14:07 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından “bugün saat 12.30 itibarıyla İstanbul’da 1.doz aşıda %65'i geçtik. Böylece aşı tablomuzun rengi sarı oldu. Şimdi tam isabet hedefimiz yüzde 75’i geçerek mavi renk olmak” dedi.



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