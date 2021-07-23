Türkiye Vali Yerlikaya İstanbul'da aşı olan kişi sayısını açıkladı

Vali Yerlikaya İstanbul'da aşı olan kişi sayısını açıkladı

Türkiye

Vali Yerlikaya İstanbul'da aşı olan kişi sayısını açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kentte aşı olan kişi sayısını açıkladı.

23 Temmuz 2021, Cuma 12:26 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'da yapılan koronavirüs aşısı sayısını açıkladı. Vali Yerlikaya, İstanbul'da toplam 11 milyon 839 bin 528 doz koronavirüs aşısı yapıldığını duyurdu.

İşte Vali Yerlikaya'nın paylaşımı:

22 Temmuz itibarıyla İstanbul’da,

1.doz: 7.346.727

%63.1

2.doz: 3.951.911

3.doz: 540.890

Toplamda 11.839.528 doz aşı yapıldı.

İstanbul’da ya da tatilde ya da baba ocağında aşınızı yaptırabilirsiniz. Ertelemeyelim!


 

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