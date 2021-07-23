İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'da yapılan koronavirüs aşısı sayısını açıkladı. Vali Yerlikaya, İstanbul'da toplam 11 milyon 839 bin 528 doz koronavirüs aşısı yapıldığını duyurdu.

İşte Vali Yerlikaya'nın paylaşımı:

22 Temmuz itibarıyla İstanbul’da,

1.doz: 7.346.727

%63.1

2.doz: 3.951.911

3.doz: 540.890

Toplamda 11.839.528 doz aşı yapıldı.

İstanbul’da ya da tatilde ya da baba ocağında aşınızı yaptırabilirsiniz. Ertelemeyelim!



