Vali Yerlikaya İstanbul'da aşı olan kişi sayısını açıkladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kentte aşı olan kişi sayısını açıkladı.
23 Temmuz 2021, Cuma 12:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'da yapılan koronavirüs aşısı sayısını açıkladı. Vali Yerlikaya, İstanbul'da toplam 11 milyon 839 bin 528 doz koronavirüs aşısı yapıldığını duyurdu.
İşte Vali Yerlikaya'nın paylaşımı:
22 Temmuz itibarıyla İstanbul’da,
1.doz: 7.346.727
%63.1
2.doz: 3.951.911
3.doz: 540.890
Toplamda 11.839.528 doz aşı yapıldı.
İstanbul’da ya da tatilde ya da baba ocağında aşınızı yaptırabilirsiniz. Ertelemeyelim!