Vali Yerlikaya, İstanbul'daki aşılama oranını açıkladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün itibarıyla kentteki aşılama oranının yüzde 83,8'e yükseldiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, ''2. dozda mavi renk için 942,341 hemşehrimiz kaldı. 2. dozda da İstanbul'umuza mavi renk yakışır'' ifadelerini kullandı.
22 Eylül 2021, Çarşamba 13:57 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzda 22 Eylül itibarıyla 1. doz 9,611,654, 2. doz 7,611,654, 3. doz 1,318,649 Aşı yapıldı. 1. doz oranımız yüzde 83,8, 2. doz oranımız yüzde 67,5.
2. dozda mavi renk için 942,341 hemşehrimiz kaldı. 2. dozda da İstanbul'umuza mavi renk yakışır." ifadelerini kullandı.
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