Türkiye Vali Yerlikaya, İstanbul'daki aşılama oranını açıkladı

Vali Yerlikaya, İstanbul'daki aşılama oranını açıkladı

Türkiye

Vali Yerlikaya, İstanbul'daki aşılama oranını açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün itibarıyla kentteki aşılama oranının yüzde 83,8'e yükseldiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, ''2. dozda mavi renk için 942,341 hemşehrimiz kaldı. 2. dozda da İstanbul'umuza mavi renk yakışır'' ifadelerini kullandı.

22 Eylül 2021, Çarşamba 13:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzda 22 Eylül itibarıyla 1. doz 9,611,654, 2. doz 7,611,654, 3. doz 1,318,649 Aşı yapıldı. 1. doz oranımız yüzde 83,8, 2. doz oranımız yüzde 67,5.

2. dozda mavi renk için 942,341 hemşehrimiz kaldı. 2. dozda da İstanbul'umuza mavi renk yakışır." ifadelerini kullandı.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kürt meselesinde bir çit aşıldı
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Liderlerin gündemi COVID, göç ve iklim
Hakan Çelik
Murat Çelik
Temelli ve HDP'ye sorular
Murat Çelik
Banu Şen
Bir şehirden ziyade büyülü bir dünya: Bursa
Banu Şen
Şirin Sever
Aşıdan kombinezona nasıl geçtiniz yahu?
Şirin Sever
Erkut Can
Vallahi Billahi Günaydın...
Erkut Can
Murat Gülderen
Can dostlarınıza akıllı çözümler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Taze oy
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Küçük Esma'dan acı haber geldi! Ölüm nedeni...