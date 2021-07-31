Türkiye Vali Yerlikaya son rakamları açıkladı! İstanbul'da 3 ilçeye çağrı yaptı

Vali Yerlikaya son rakamları açıkladı! İstanbul'da 3 ilçeye çağrı yaptı

Türkiye

Vali Yerlikaya son rakamları açıkladı! İstanbul'da 3 ilçeye çağrı yaptı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da 30 Temmuz itibarıyla toplam 13 milyon 295 bin 990 doz aşı yapıldığını bildirdi.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 19:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı: "Birinci doz 7 milyon 648 bin 991, ikinci doz 4 milyon 953 bin 361, üçüncü doz 693 bin 638, toplam 13 milyon 295 bin 990 doz aşı yapıldı. Dün yapılan 240 bin 36 doz aşının 56 bin 766 dozu ilk kez aşı olanlar. Haydi Sultanbeyli, Arnavutköy ve Sultangazi aşı oranımızı yükseltelim."

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Gelecekte daha çok yangın yaşanabilir
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Yangın’a dair
Rauf Tamer
Murat Gülderen
Teknoloji devlerinin CEO'larından altın öneriler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Aşı karşıtları buna ne diyecek?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Tanju Özcan vakası
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Aşı olmayana tek çare kısıtlama!
Şirin Sever
Banu Şen
Kazdağları'nın eteğindeki cennet Çanakkale
Banu Şen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ankara’da korkutan yangın! Otel tahliye edildi