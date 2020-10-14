Türkiye Vali Yerlikaya'dan BERU açıklaması

Vali Yerlikaya'dan BERU açıklaması

Türkiye

Vali Yerlikaya'dan BERU açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi Twitter adresinden yasaklanan BERU adlı tiyatro oyunu ile ilgili açıklama yaptı.

14 Ekim 2020, Çarşamba 00:56 Son Güncelleme:
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Ali Yerlikaya açıklamasında, "Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımız “BERU tiyatro oyununu Kürtçe dilde olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklamıştır. Konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

İsmail Çataklı: Yeni bir yalan ve provokasyon daha

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İstanbul'da bir tiyatro oyununun Kürtçe olduğu için sahnelenemediği iddiasına ilişkin, "Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir. Ancak, PKK terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade edilmez" dedi.

Bakanlık Sözcüsü Çataklı, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde sahnelenmesi planlanan ancak İlçe Emniyet Müdürlüğü kararıyla yasaklanan Kürtçe oyuna ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Yeni bir yalan ve provakasyonun daha ortaya atıldığını kaydeden Çataklı, "Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir. Ancak, PKK terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade edilmez. Buna izin verenlerle ilgili de gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Konuyla ilgili açıklama İstanbul Valiliğimizce yapılacaktır" ifadelerini kullandı.


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