Vali Yerlikaya’dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşım yaptı. Vali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, "Bu gece saat 24:00 ile 12.04.2020 Pazar günü saat 24:00 arasında; İstanbul sınırları içesindeki tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır" dedi.







