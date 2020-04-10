Vali Yerlikaya’dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşım
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımla kent sınırları içerisinde bulunan bütün vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklandığındı duyurdu.
10 Nisan 2020, Cuma 22:25 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşım yaptı. Vali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, "Bu gece saat 24:00 ile 12.04.2020 Pazar günü saat 24:00 arasında; İstanbul sınırları içesindeki tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır" dedi.
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1248686963537870849?s=20
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