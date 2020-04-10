Türkiye Vali Yerlikaya’dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşım

Vali Yerlikaya’dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşım

Türkiye

Vali Yerlikaya’dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımla kent sınırları içerisinde bulunan bütün vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklandığındı duyurdu.

10 Nisan 2020, Cuma 22:25 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşım yaptı. Vali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, "Bu gece saat 24:00 ile 12.04.2020 Pazar günü saat 24:00 arasında; İstanbul sınırları içesindeki tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır" dedi.


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