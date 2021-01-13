Türkiye Vali Yerlikaya'dan yağmur paylaşımı

Vali Yerlikaya'dan yağmur paylaşımı

Türkiye

Vali Yerlikaya'dan yağmur paylaşımı

İstanbul'da cumartesi günü başlayan ve günlerce etkili olan yağışlar hakkında Vali Ali Yerlikaya bir paylaşımda bulundu.

13 Ocak 2021, Çarşamba 11:24 Son Güncelleme:
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İstanbul'un yağmur özlemi son buldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, gün boyu süren yağışın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken çektiği bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.

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Yerlikaya video ile paylaştığı notta ise "Seni çok özlemiştik, her bir damla için şükürler olsun" dedi. Vali Yerlikaya'nın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğenilip paylaşıldı. 


DHA

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