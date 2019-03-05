Vali Yerlikaya'dan Yıldırım Demirören'e ziyaret

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret etti

05 Mart 2019, Salı 19:54 Son Güncelleme:
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Vali Yerlikaya'dan Yıldırım Demirören'e ziyaret

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı Yıldırım Demirören, Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal, Demirören Holding İcra Kurul Üyeleri Sinan Oktay ve Erdoğan Demirören karşıladı.

Demirören Medya Center'deki görüşmede Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay da yer aldı.

Görüşmenin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı Yıldırım Demirören uğurladı.

DHA

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