Valide sultan çorbası nasıl yapılır? Valide sultan çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen valide sultan çorbası tarifi, evde yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, valide sultan çorbası nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız valide sultan çorbası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...
08 Kasım 2021, Pazartesi 12:04 Son Güncelleme:
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Bulgur, pirinç, garnitür ve köfte ile yapılan valide sultan çorbası tarifi, tadına doyum olmayan enfes bir lezzet. Peki, valide sultan çorbası nasıl yapılır? Birçok yemeğin yanına yakışacak valide sultan çorbası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
VALİDE SULTAN ÇORBASI TARİFİ
Valide sultan çorbası malzemeler
- Yarım çay bardağı bulgur
- Yarım çay bardağı pirinç
- 1 kutu konserve garnitür
- 2 litre su
- Tuz
Köftesi için;
- 1 adet kuru soğan
- 150 gram kıyma
- 1 yemek kaşığı galeta unu
- Pul biber
- Tuz
Terbiyesi için;
- 2 yemek kaşığı un
- 2 su bardağı yoğurt
Üzeri için;
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Nane
VALİDE SULTAN ÇORBASI YAPILIŞI
Pirinç ve bulguru yıkayıp bir tencereye ekleyin. Üzerine su ilave edip kaynatın. Diğer bir taraftan da köfte malzemelerini bir kapta yoğurun. Daha sonra nohut büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın. Ardından köfteleri bir tavada hafif pişirin. Çorbanız kaynayınca ilk önce garnitürü ekleyin. Birkaç dakika sonra da köfteleri tencereye ilave edin. Bu sırada çorbanızın terbiyesi için yoğurt ve unu bir kasede karıştırın. Çorbanın suyundan 1 kepçe alın ve terbiyeye ekleyip karıştırın. Daha sonra tencereye ilave edin. 5 dakika kadar sürekli karıştırarak pişirin. Tereyağını da bir tavada eritin. Üzerine nane ekleyip kızdırın. Son olarak tereyağlı naneli sosu çorbanızın üzerine ilave edip karıştırın. Sıcak olarak servis edin.