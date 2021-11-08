Bulgur, pirinç, garnitür ve köfte ile yapılan valide sultan çorbası tarifi, tadına doyum olmayan enfes bir lezzet. Peki, valide sultan çorbası nasıl yapılır? Birçok yemeğin yanına yakışacak valide sultan çorbası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

VALİDE SULTAN ÇORBASI TARİFİ

Valide sultan çorbası malzemeler

Yarım çay bardağı bulgur

Yarım çay bardağı pirinç

1 kutu konserve garnitür

2 litre su

Tuz

Köftesi için;

1 adet kuru soğan

150 gram kıyma

1 yemek kaşığı galeta unu

Pul biber

Tuz

Terbiyesi için;

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı yoğurt

Üzeri için;

1 yemek kaşığı tereyağı

Nane

VALİDE SULTAN ÇORBASI YAPILIŞI

Pirinç ve bulguru yıkayıp bir tencereye ekleyin. Üzerine su ilave edip kaynatın. Diğer bir taraftan da köfte malzemelerini bir kapta yoğurun. Daha sonra nohut büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın. Ardından köfteleri bir tavada hafif pişirin. Çorbanız kaynayınca ilk önce garnitürü ekleyin. Birkaç dakika sonra da köfteleri tencereye ilave edin. Bu sırada çorbanızın terbiyesi için yoğurt ve unu bir kasede karıştırın. Çorbanın suyundan 1 kepçe alın ve terbiyeye ekleyip karıştırın. Daha sonra tencereye ilave edin. 5 dakika kadar sürekli karıştırarak pişirin. Tereyağını da bir tavada eritin. Üzerine nane ekleyip kızdırın. Son olarak tereyağlı naneli sosu çorbanızın üzerine ilave edip karıştırın. Sıcak olarak servis edin.



